Deputatul PAS Radu Marian a fost numit într-o nouă funcție de conducere în Parlament, la două luni după ce a demisionat de la șefia Comisiei economie, buget și finanțe, în urma scandalului de la Moldatsa. Acesta a fost votat în funcția de președinte al Grupului Național al Republicii Moldova la Uniunea Interparlamentară (UIP).

Decizia a fost luată în cadrul ședinței Parlamentului, iar candidatura lui Radu Marian a fost susținută de majoritatea PAS. Numirea a provocat însă critici și schimburi dure de replici între deputații puterii și cei din opoziție.

„La compartimentul Uniunea Interparlamentară, la rubrica președintele grupului național se propune includerea poziției Radu Marian, fracțiunea PAS”, a anunțat deputata Doina Gherman.

Funcția a devenit vacantă după revocarea lui Alexandru Verșinin

Funcția de președinte al Grupului Național la UIP a devenit vacantă după revocarea deputatului Alexandru Verșinin, la propunerea speakerului Igor Grosu.

Șeful Parlamentului a explicat că a solicitat revocarea acestuia deoarece, în opinia sa, Verșinin este „o persoană problematică” și ar fi avut „discursuri homofobe, sexiste”.

Decizia a fost criticată de liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care a avut o intervenție dură în plen.

„Suntem administrați aici ca un colhoz. Cine seamănă vânt, culege furtună. Să vedeți ce furtună vine, societatea fierbe. Doamne ajută și să vă sature Dumnezeu de putere”, a declarat Costiuc.

La rândul său, Alexandru Verșinin a ironizat decizia majorității PAS.

„Vă mulțumesc că nu puteți dormi fără mine, că mă transformați în lider politic național”, a spus acesta.

Igor Grosu i-a răspuns: „Blestemurile vi le-am auzit, mulțumim pentru «complimente», dar proiectul nu e despre asta”.

Radu Marian, votat de 56 de deputați

După mai multe discuții în contradictoriu între deputații din opoziție și cei ai majorității parlamentare, proiectul de hotărâre privind modificarea componenței delegațiilor Parlamentului la organizațiile parlamentare internaționale și bilaterale a fost supus votului.

Documentul a fost susținut de 56 de deputați, iar Radu Marian a devenit astfel președinte al Grupului Național al Republicii Moldova la Uniunea Interparlamentară.