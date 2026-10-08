Dimineață cu ghinion pentru mai mulți șoferi din capitală. Aceștia au fost trași pe dreapta de către polițiști și sancționați pentru că vorbeau la telefon în timp ce conduceau. În unele cazuri, conducătorii auto au fost amendați și pentru că nu purtau centura de siguranță. Polițiștii spun că astfel de razii au loc în toată țara și urmăresc prevenirea accidentelor.

”-Încălcați, domnule

-Ce am încălcat?

-Centura de siguranță asta unu la mână și convorbire telefonică

-Nu, nu am vorbit.”

Unul dintre șoferii opriți a negat că a vorbit la telefon. Polițiștii însă spun că au constatat abaterea și i-au atras atenția și asupra centurii de siguranță.

”-Ați vorbit la telefon, sunteți deacord?

-Nu vorbeam, era telefonul așa jos, dar în fine.

-Dar centura?

-Dar centura n-am pus-o pentru că m-am pornit acum nu de mult.”

Alți șoferi și-au recunoscut greșeala.

”-Ați vorbit la telefon?

-Am vorbit, dar pe difuzor. NU pot să neg că nu am vorbit.

-Dar nu se poate.

-Știu că nu se poate.

-Ce amendă îi puneți?

-Este o amendă de 450 de lei cu aplicarea a trei puncte de penalizare.”

Au fost și din cei care au încercat să explice de ce au discutat la telefon.

”-Convorbirea telefonică este interzisă. O să vă aplicăm o amendă de 450 de lei și trei puncte de penalizare.

-Două secunde am vorbit, n-am vorbit mai mult.

-Regulamentul totuși ne spune că folosirea telefonului este interzisă

-Dar nu poți să nu răspunzi la un copil sau la soție.”

Polițiștii spun însă că, indiferent de durata convorbirii sau de motivul pentru care șoferul răspunde, telefonul îi poate distrage atenția de la drum.

Ana CHISELIȚA, OFIȚER DE PRESĂ, INSP: „Noi avem un mesaj clar – atunci când ești la volan atenția trebuie să fie doar la drum nu în telefon sau în alte tipuri de gadgeturi. În aceste două zile de acțiuni polițiștii au depistat peste 70 de șoferi care au comis această abatere.”

De la începutul anului, peste nouă mii de șoferi au fost prinși folosind telefonul în timp ce conduceau. Pentru această abatere, amenda ajunge la 600 de lei, iar șoferii primesc și trei puncte de penalizare. Raziile continuă pe întreg teritoriul țării până la sfârșitul lunii octombrie.