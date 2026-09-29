Serviciul Fiscal de Stat reacționează după perchezițiile efectuate astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, la un angajat al instituției. Autoritatea declară că este deschisă să coopereze cu organele de drept și să ofere tot suportul necesar pentru elucidarea cazului.

„Autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manifestări coruptibile ale funcționarilor fiscali în activitatea lor, precum și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legalității, transparenței, corectitudinii și responsabilității”, se arată în comunicatul autorității.

Totodată, responsabilii SFS au adăugat că persoana acuzată este nevinovată pe perioada procedurii penale.

Percheziții la un inspector fiscal de stat

Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat este cercetat penal pentru trafic de influență. Procurorii Anticorupție au descins astăzi cu percheziții la funcționarul public, suspectat că ar fi primit 200 de euro și servicii în valoare de aproximativ 3.000 de lei din partea reprezentantului unei companii.

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