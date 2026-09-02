Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a confirmat că în instituție este în desfășurare o acțiune a Centrului Național Anticorupție, după ce CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții într-un dosar de corupere activă și pasivă.

Reprezentanții ISSPNPC spun că instituția este deschisă să colaboreze cu autoritățile competente și că va oferi tot suportul necesar pentru buna desfășurare a procedurilor.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public, ISSPNPC confirmă că, în prezent, este în desfășurare o acțiune a Centrului Național Anticorupție”, se arată în reacția instituției.

Totodată, ISSPNPC precizează că nu poate oferi, deocamdată, alte detalii despre caz, invocând respectarea prezumției de nevinovăție și necesitatea de a nu prejudicia procesul de examinare.

Doi funcționari din cadrul ISSPNPC, cercetați într-un dosar de corupere pasivă și activă

Doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor sunt cercetați într-un dosar de corupere activă și pasivă. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii anticorupție, au efectuat astăzi percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale acestora, dar și la doi agenți economici.

Potrivit CNA, funcționarii ar fi pretins și primit bani de la agenți economici pentru a nu efectua controale privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, precum și verificări privind calitatea produselor industriale și a serviciilor prestate.

De asemenea, banii ar fi fost oferiți și primiți pentru neaplicarea sancțiunilor în cazul încălcărilor depistate în activitatea agenților economici.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Persoanele vizate urmează să fie cercetate în stare de libertate.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și identificarea eventualelor persoane implicate.

CNA și PA precizează că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței.

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