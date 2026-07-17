Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a reacționat după acuzațiile lui Ion Ceban și avertizează că scăderea nivelului apei din Nistru este provocată de seceta prelungită și lipsa ploilor. Din această cauză, ar putea fi afectată funcționarea stației de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Declarațiile au fost făcute după ce primarul capitalei a acuzat autoritățile centrale că ar crea artificial o criză.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că situația de pe râul Nistru este determinată de condițiile hidrologice nefavorabile și nu reprezintă o criză creată artificial.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Motivul principal de îngrijorare este că, pe fondul secetei prelungite și nivelului redus de precipitații în Carpați, nivelul apei din lacul de acumulare este considerabil în scădere, ceea ce va duce inevitabil la scăderea apei și în Nistru”.

Ministrul a precizat că această situație ar putea afecta stația de captare care asigură alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Potrivit lui, instalația este fixă și are un nivel minim la care poate funcționa.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI:„Dacă apa scade sub acel nivel, există riscul ca stația de captare să nu mai funcționeze. Mai simplu spus, ar putea să rămână la suprafața apei”.

Gheorghe Hajder avertizează asupra scăderii nivelului Nistrului

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat anterior că riscul ca Chișinăul să rămână fără apă există, în contextul scăderii debitelor pe Nistru și al nivelului redus al acumulărilor de apă.

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Reacția lui Ceban

Ion Ceban respinge scenariul unei crize și susține că problema ar fi creată intenționat pentru a distrage atenția de la alte subiecte politice.

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