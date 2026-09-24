Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că incidentele provocate de dronele care au încălcat spațiul aerian în această dimineață al Republicii Moldova „nu mai pot fi tratate drept cazuri izolate”. Acesta a precizat că autoritățile continuă să monitorizeze spațiul aerian și să întreprindă măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului Republicii Moldova.

„Aceste incidente nu mai pot fi tratate drept cazuri izolate. Ele reprezintă un pericol real pentru oameni și pentru securitatea țării noastre”, a scris Anatolie Nosatîi.

Ministrul susține că Federația Rusă continuă să amenințe securitatea Republicii Moldova și subliniază necesitatea consolidării capacităților de apărare antiaeriană.

Spațiul aerian, monitorizat 24/7

Nosatîi precizează că autoritățile vor continua să monitorizeze spațiul aerian și să întreprindă măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului Republicii Moldova.

Explozie în apropiere de Cernița, raionul Florești

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, a semnalat zgomote puternice, similare unor explozii. Preliminar, zgomotele ar fi provenit din zona Camenca, în regiunea transnistreană.

Ulterior, Poliția a recepționat o altă sesizare privind o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești.

În prezent, polițiștii, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții abilitate, desfășoară verificări în teren pentru localizarea eventualelor obiecte.

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Patru drone, detectate în spațiul aerian

Patru drone au survolat, în această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei. Unul dintre aparate a fost detectat în apropierea frontierei cu regiunea Cernăuți, iar alte trei au survolat zona de nord a țării. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar.

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Conducerea de vârf a țării condamnă incidentele

Președintele Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești și au subliniat riscurile pentru securitatea țării. Cei doi oficiali au transmis mesaje de susținere pentru Ucraina și au îndemnat cetățenii să rămână vigilenți și să respecte recomandările autorităților.