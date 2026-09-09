Premierul Vasile Tofan a reacționat, în ședința Guvernului de astăzi, la atacul cu drone asupra punctului de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. Șeful Executivului a avertizat că astfel de atacuri s-au intensificat și a cerut măsuri pentru consolidarea securității țării.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Dronele au devenit ca o rutină, dar trebuie să înțelegem că au devenit rutină pentru că atacurile s-au intensificat atât de mult. Doar în luna august, am avut 17 drone care au lovit teritoriul nostru, sunt mai multe decât tot anul trecut”.

Premierul a spus că este „un lucru extrem de îngrijorător” și a criticat faptul că unele forțe politice nu tratează situația cu suficientă seriozitate.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Noi trebuie să ne focusăm pe lucrurile pe care le putem cotrola. Asta ține de modernizarea armatei noastre. Nu putem să tratăm asta ca un subiect de rutină. Este un subiect de importanță națională”.

Acesta a pledat pentru o cooperare mai strânsă cu statele partenere și pentru consolidarea apărării aeriene.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Trebuie să aprofundăm cooperarea noastră cu statele prietene, cărora le pasă de securitatea noastră. Trebuie să protejăm mai bine spațiul nostru aerian”.

Tofan a subliniat și că autoritățile trebuie să vorbească deschis despre riscurile generate de războiul din Ucraina.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Trebuie să spunem lucrurile pe nume: că acest război are un agresor. Numele acestui agresor este clar: este Rusia, o țară care a ajuns să cheltuie 25 de milioane de dolari pe oră pentru acest război, care tot mai mult pune în pericol inclusiv viețile cetățenilor noștri.”

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Atac nocturn cu drone la frontiera Ucrainei, lângă Tudora

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie la punctul de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

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Un moldovean, rănit în urma atacului cu drone

Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, precizează Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Totodată, cele două persoane decedate în urma atacului sunt ucraineni. Până la această oră, nu au fost confirmate persoane din Republica Moldova printre cei decedați.

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