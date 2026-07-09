Livezile de caiși sunt pline de fructe coapte, iar pomicultorii spun că au motive de bucurie. Anul acesta, recolta este una dintre cele mai bune din ultimii ani, atât la cantitate, cât și la calitate. Fructele sunt gustoase, bine coapte și de o calitate înaltă, datorită condițiilor meteo favorabile din această primăvară și vară. Culesul a început în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate și continuă în aceste zile. Recoltarea se face etapizat, în funcție de soi și de perioada de coacere a fructelor.

Mătușa Ana, care lucrează la culesul caiselor, spune că pomii sunt încărcați de roadă, iar munca este mai ușoară decât în alți ani.

„Iată așa ele trebuie să fie. Acum deja este a doua recoltare. Nu e prima.”

„E dulce! Gustați! Gustați și o să vedeți cât e de dulce.”

Cea mai mare parte a recoltei rămâne pe piața din Republica Moldova. O parte din caise ajung în magazinele și rețelele comerciale din țară, iar restul sunt vândute direct pe piața locală. În această perioadă, din livadă pleacă zilnic câteva tone de fructe.

Sergiu DANOI, FERMIER: „Caisele anul aceasta sunt foarte bune, gustoase, au avut soare, apă încă din primăvară. De aceea sunt de o calitate foarte bună.”

„Sunt întrebate foarte tare. Încărcăm pe zi două mașini. În jur la 4 tone. Sper că vor fi acoperite cheltuielile și va fi și venit anul aceasta.”

Fermierul Sergiu Danoi spune că prețul de vânzare este unul avantajos și variază între 20 și 25 de lei kilogramul, în funcție de soi. La o recoltă medie de aproximativ opt tone la hectar, agricultorii speră să-și recupereze investițiile și să obțină profit. Totuși, nu toate fructele pot fi valorificate. O parte sunt afectate de insecte și rămân în livadă.

Sergiu DANOI, FERMIER: „Un procent oarecare se aruncă jos deoarece de dus la prelucrare e departe, că e tocmai la Orhei. Calculând drumul e ca și cum ai duce totul degeaba, de aceea, lăsăm totul jos în câmp.”

Fermierul spune că, în ultimii trei ani, a avut recoltă în fiecare sezon. Deși livada este expusă unor boli specifice, precum monilioza, tratamentele aplicate la timp au ajutat la menținerea pomilor în stare bună.



În prezent, livada se întinde pe șapte hectare, dintre care patru sunt pe deplin productive. Restul sunt plantații tinere, iar două hectare vor intra pe rod de anul viitor. Agricultorul speră ca și sezonul viitor să aducă o recoltă bogată și prețuri avantajoase.