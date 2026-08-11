Un fermier din satul Hagimus, raionul Căușeni, a obținut în acest sezon o recoltă neobișnuită. Acesta a crescut trei pepeni verzi de mărimi diferite, iar cel mai mare dintre ei cântărește 74 de kilograme. Pepenii urmează să fie scoși la licitație.

Potrivit Studio-L, pe lângă pepenele verde de 74 de kilograme, fermierul a mai recoltat unul de 53 de kilograme și un altul de 26 de kilograme.

Fermierul spune că banii obținuți din vânzarea pepenilor la licitație vor fi reinvestiți în agricultură.

Și-a depășit recordul de anul trecut

Fermierul din Hagimus nu este la prima recoltă de acest fel. Anul trecut, acesta a crescut un pepene verde de peste 40 de kilograme, care a fost înregistrat la Agenția Recordurilor din Republica Moldova.

Pepeni uriași / Studio-L