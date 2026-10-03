Peste 700 de participanți vor face parte la un record mondial, de Ziua Vinului, organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Printre aceștia se numără și Igor Grosu, Vasile Tofan, dar și alți oficiali. Astfel, pentru a intra Cartea Recordurilor Guinness, participanții vor forma cea mai mare viță-de-vie umană din lume.

Momentul ambițios va fi pus în scenă la deschiderea celei de-a 25-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, iar performanța participanților va avea loc sub privirile unui arbitru oficial de la Cartea Recordurilor.

De la distanță pare o simplă mulțime de oameni. Privită însă de sus, aceasta trebuie să se transforme într-o viță-de-vie de proporții. Participanții au fost împărțiți în grupuri și au primit poziții exacte. Unii vor forma tulpina, alții ramurile, frunzele sau ciorchinii de struguri.

Evaluarea va fi făcută cu ajutorul unei aplicații și al imaginilor filmate de dronă, iar participanții vor trebui să rămână nemișcați aproximativ 10-15 minute, timp în care vor fi făcute verificările și imaginile oficiale.