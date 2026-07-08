773 de primării din Republica Moldova sunt în proces de amalgamare voluntară. Dintre acestea, 112 localități se unesc în jurul centrelor raionale. Autoritățile anunță că până la sfârșitul lunii iulie ar putea fi înregistrate noi evoluții.

Amalgamarea are loc pe bază voluntară, iar fiecare comunitate parcurge propriul proces de reorganizare.

Într-o postare pe Facebook, Guvernul le-a mulțumit aleșilor locali implicați în procesul de amalgamare voluntară, pe care îl consideră un pas important pentru dezvoltarea comunităților.

Ce presupune reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale urmărește consolidarea capacității primăriilor și eficientizarea gestionării resurselor. Prin amalgamarea voluntară, autoritățile vor crearea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune.

Proces inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024

Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024, având drept scop formarea unei unități administrativ-teritoriale consolidate, cu potențial de dezvoltare socio-economică durabilă, utilizare mai eficientă a resurselor și о administrare publică locală optimizată.

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