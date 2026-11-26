Cum va schimba reforma administrației publice locale viața de zi cu zi a cetățenilor, ce se va întâmpla cu primăriile și unde vor putea oamenii să obțină serviciile publice? Autoritățile au lansat un ghid online în care explică principalele prevederi ale reformei și modul în care aceasta urmează să fie implementată.

Ghidul poate fi consultat pe platforma primariiputernice.gov.md, unde cetățenii au acces la o hartă interactivă ce prezintă propunerile de reorganizare administrativ-teritorială.

Platforma oferă informații despre modul în care ar urma să fie reorganizate primăriile și serviciile publice, astfel încât oamenii să poată înțelege ce schimbări sunt preconizate pentru localitatea în care trăiesc.

Ce se va întâmpla cu actele și documentele?

Un alt subiect abordat în ghid ține de valabilitatea actelor și documentelor în contextul reformei. Astfel, cetățenii pot găsi explicații despre ce se întâmplă cu documentele existente și dacă reorganizarea administrativ-teritorială va impune schimbarea acestora.

De asemenea, platforma include calendarul de implementare a reformei, pentru ca oamenii să poată urmări etapele procesului și să afle când sunt preconizate schimbările.

Autoritățile promit mai multă informare

Ghidul conține și o secțiune cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre reformă. Inițiativa are drept scop informarea cetățenilor și explicarea impactului reorganizării asupra comunităților și asupra accesului la serviciile publice.

Autoritățile susțin că își doresc ca fiecare cetățean să cunoască etapele reformei și să înțeleagă ce presupune aceasta pentru localitatea sa și pentru viața de zi cu zi.

Reforma administrației publice locale din Republica Moldova

Reforma administrației publice locale este una dintre schimbările administrative importante pregătite de autoritățile de la Chișinău. Aceasta urmărește reorganizarea administrației publice de nivel local, consolidarea primăriilor și îmbunătățirea modului în care sunt gestionate resursele și oferite serviciile publice cetățenilor.

Unul dintre obiectivele principale este crearea unor primării mai puternice, cu mai multe resurse financiare și capacitate administrativă pentru a realiza proiecte de infrastructură, a întreține drumurile, a dezvolta localitățile și a asigura servicii publice de calitate.

De la 892 de primării la 275

Una dintre cele mai importante schimbări propuse este reducerea numărului de primării de la 892 la 275. Pentru constituirea unei unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi va fi stabilit un prag minim de 3.000 de locuitori.

Reorganizarea presupune comasarea mai multor administrații locale, însă satele și comunele nu vor dispărea ca localități. În zonele în care primăriile vor fi amalgamate urmează să fie create centre unificate de prestare a serviciilor publice, astfel încât oamenii să poată obține în continuare documentele și serviciile necesare aproape de casă.

Procesul de amalgamare voluntară a fost încurajat de autorități încă de la începutul anului 2026, prin stimulente financiare și simplificarea procedurilor administrative.