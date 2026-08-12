Reforma administrativ-teritorială ar urma să schimbe statutul raionului Taraclia, care ar putea deveni un singur municipiu, ce va reuni toate localitățile din actualul raion. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre reorganizare într-o emisiune la NewsMaker și a precizat că noua unitate administrativă ar urma să funcționeze după modelul municipiilor Chișinău și Bălți.

Buzu a precizat că autoritățile de la Chișinău au discutat despre reorganizarea Taracliei cu reprezentanții Guvernului Bulgariei. Sofia ar urma să contribuie financiar la crearea unor centre unificate de prestare a serviciilor publice.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI:„Noi am discutat cu colegii noștri de acolo. Inclusiv Guvernul va finanța o parte din acele centre unificate de prestare a serviciilor. Deci am discutat, totul este ok”.

Ce se întâmplă cu clădirile primăriilor

În cazul primăriilor din localitățile care vor fi incluse în noua structură administrativă, Buzu a precizat că administrația municipiului va prelua responsabilitatea și activele acestora.

Ce presupune reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale urmărește consolidarea capacității primăriilor și eficientizarea gestionării resurselor. Prin amalgamarea voluntară, autoritățile vor crearea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune.

Citeste si : „Mai este puțin timp": Igor Grosu cere primarilor să depășească blocajele și să decidă viitorul localităților înainte de expirarea termenului pentru amalgamarea voluntară - VIDEO

Guvernul își propune primării cu cel puțin 3.000 de locuitori

Guvernul își propune ca, după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie din Republica Moldova să nu mai aibă mai puțin de trei mii de locuitori. Până atunci, în această toamnă, Executivul intenționează să prezinte Parlamentului proiectul noii organizări administrativ-teritoriale a țării.

Citeste si : Alexei Buzu, despre procesul de amalgamare: „După alegerile din 2027, nicio primărie din țară nu avea mai puțin de 3000 de locuitori” - VIDEO