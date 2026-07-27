Reforma din educație a stârnit un nou conflict între Primăria Chișinău și Ministerul Educației. Viceprimarul capitalei, Victor Pruteanu, îl acuză pe Dan Perciun că reforma „Restart în educație” va duce la dublarea structurilor administrative și la cheltuieli suplimentare din bani publici. De cealaltă parte, ministrul Educației, ministurl spune că municipalitatea nu are soluții pentru problema supraaglomerării școlilor și lansează informații false despre reformă.

Într-o postare pe rețelele sociale, Victor Pruteanu a susținut că reforma „Restart în educație” nu va înlocui actualele direcții de învățământ. Potrivit viceprimarului, în loc de reducerea birocrației, numărul structurilor administrative aproape că se va dubla.

Victor PRUTEANU, VICEPRIMARUL CAPITALEI: „Zilele trecute au publicat un comunicat de presă une au zis că după reforma Restart în școli vor fi create Guvernul spune că noi Agenții teritoriale de educați, care vor înlocui actualele direcții. Ceea ce este un fals! De fapt ei vor va crea 35 de agenții teritoriale noi, deci vor dubla numărul. Direcțiile vechi voir rămîne, doar că vor răspunde în mare parte de grădinițe, dar ei vor crea încă 35 de structurui noi controloate de minister care să admintreze și controleze școlile.”

Potrivit ministrului Educației, administrarea școlilor va fi preluată de Agențiile Teritoriale pentru Educație, care vor gestiona și personalul aferent. Perciun susține că reforma nu presupune dublarea celor 425 de posturi existente și că nu vor exista zeci de instituții care să facă aceeași muncă.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Doar 9 din 35 de direcții azi deși sunt responsabili de administrarea școlilor au o strategie de dezvoltare pe termen lung a școlilor din subordinea lor. Formatul actual duce deseori și la neutilizarea banilor, avem bani din bugeutl de stat care se alocă către cele locale apoi școli care nu se cheltuie, rămân resurse nevalorificate.”

Reforma „Restart în educație” a fost aprobată de Guvern săptămâna trecută. Dacă va fi votată și de Parlament, școlile din țară vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin intermediul a 35 de Agenții Teritoriale pentru Educație. Autoritățile centrale susțin că reforma urmărește să asigure condiții egale de studiu pentru elevi, un sprijin mai bun pentru cadrele didactice și rezultate mai bune în educație, indiferent de localitatea în care învață copiii. Agențiile teritoriale vor prelua atribuțiile actualelor direcții raionale de învățământ. Reforma nu va afecta și nu va viza autonomia Găgăuziei.