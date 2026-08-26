Peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță s-au aliniat aseară în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, pentru antrenamentul general al Paradei Militare dedicate Zilei Independenței. Alături de aceștia, în centrul capitalei a fost prezentată și tehnica militară și specială care va defila pe 27 august. Pregătirile pentru paradă au fost în toi și la Bălți.

În centrul capitalei, militarii și reprezentanții structurilor de forță au repetat întregul program al paradei. Participanții au exersat deplasarea în formații, sincronizarea coloanelor și momentele care vor putea fi urmărite de spectatori în ziua evenimentului.

La antrenamentul general a fost prezentă și tehnica militară și specială care va participa la paradă. Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat pentru câteva ore în scena repetiției generale, înaintea evenimentului oficial.

Pregătiri și la Bălți

Pregătirile nu s-au limitat la Chișinău. Militarii Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova” și reprezentanții altor structuri de forță au repetat pasul de defilare, coordonarea și ordinea formațiunilor.

La parada din Bălți vor participa efectivele a nouă subdiviziuni. Va fi prezentată și tehnica Brigăzii „Moldova”, a Inspectoratului General de Carabinieri și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Evenimentul este unul special pentru municipiu, întrucât parada militară este organizată pentru prima dată la Bălți.

Parada, pe 27 august

Parada Militară va începe mâine, 27 august, la ora 16:30, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.