Militarii Armatei Naționale și reprezentanții structurilor participante la Parada Militară încep, marți, 11 august, repetițiile pentru evenimentul dedicat aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În acest context, autoritățile îi îndeamnă pe șoferii care tranzitează cartierul Telecentru din Chișinău să opteze pentru rute alternative, întrucât în zonă vor fi instituite restricții temporare de circulație.

Potrivit ministerului Culturii, marți, 11 august, în intervalul orar 08:00–10:00, vor avea loc antrenamente pentru Parada Militară în cartierul Telecentru, sub podul de pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între strada Lech Kaczyński și strada Sprâncenoaia, în apropierea stației Lukoil.

Repetițiile vor fi desfășurate de militarii Armatei Naționale, împreună cu reprezentanții structurilor participante la paradă, în cadrul pregătirilor pentru ceremonia dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Antrenamente în mai multe zile din luna august

Autoritățile anunță că antrenamente similare vor avea loc și în zilele de 13, 18 și 20 august, în același interval orar, între 08:00 și 10:00, și în aceeași locație.

În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona în intervalele menționate și să opteze pentru rute alternative, pentru a preveni formarea ambuteiajelor.

Parada Militară dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova va avea loc pe 27 august, când țara va marca 35 de ani de la proclamarea independenței.

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