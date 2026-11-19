Producția locală de energie electrică a acoperit aproximativ 45% din volumul total livrat consumatorilor finali în Republica Moldova, în perioada iulie-septembrie 2026. Restul energiei a fost procurat din importuri, în special din România și Ucraina.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, importurile din România au reprezentat circa 36% din totalul energiei achiziționate de furnizori. Față de trimestrul precedent, cantitatea procurată din această țară s-a redus cu aproximativ 12,6%.

Importurile din România și Ucraina au acoperit aproape două treimi din energia procurată de furnizori

Alte 29% din necesarul de energie electrică au fost acoperite din importurile din Ucraina. În același timp, centralele electrice cu termoficare și instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile au asigurat împreună circa 35% din totalul procurărilor.

Datele ANRE mai arată că energia produsă din surse regenerabile a reprezentat aproximativ 34% din volumul total al energiei electrice procurate în perioada analizată.

Raportul prezintă evoluția prețurilor și a cantităților tranzacționate pe piața angro, activitatea furnizorilor și comercializarea energiei electrice către consumatorii finali, atât la prețuri reglementate, cât și negociate.