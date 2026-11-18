Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, cu 35 de subiecte pe ordinea de zi. În debutul ședinței, premierul Vasile Tofan a vorbit despre cutremurul din timpul nopții și survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către șapte drone rusești. Șeful Executivului a mulțumit autorităților pentru intervenția promptă în urma seismului și a avertizat că incidentele cu drone reprezintă un risc de securitate, iar statul trebuie să fie pregătit pentru eventuale tragedii.

Referindu-se la cutremur, premierul a precizat că autoritățile au intervenit prompt, iar Centrul Național de Criză a fost activat imediat. Din fericire, seismul nu a provocat distrugeri masive.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Vreau să mulțumesc tuturor autorităților care s-au mobilizat în timpul nopții pentru a reacționa la cutremur. A fost o explozie de apeluri la 112. Centrul Național de Criză a fost activat imediat. Din fericire, nu am avut distrugeri masive”.

Un alt subiect abordat de premier a vizat survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Potrivit acestuia, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 110 astfel de drone, dintre care 82 doar în acest an. Tofan a menționat că există zile în care pe teritoriul țării ajung să survoleze chiar și câte șapte drone, cum a fost și ieri.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Evident că se creează anxietate și îngrijorare când ele ajung să zboare deasupra Chișinăului. Trebuie să fim realiști, mai devreme sau mai târziu am putea avea tragedii și statul nostru trebuie să se pregătească”.

Șapte drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Ieri, 17 noiembrie, șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian.

Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

Citeste si : „Nu pare să fie o dronă căreia i s-a terminat combustibilul”: expertul Pavel Horea spune că aparatul care a survolat Chișinăul ar fi urmat un traseu prestabilit - VIDEO