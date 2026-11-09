Republica Moldova negociază achiziția a încă 10–50 de milioane de metri cubi de gaze naturale din Ucraina, după ce a cumpărat deja primele două milioane. Anunțul a fost făcut de ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Diplomatul susține că eventualul contract ar urma să fie convenabil pentru țara noastră.

Paun Rohovei a declarat că Republica Moldova și-a manifestat interesul pentru importul de gaze naturale din Ucraina, iar discuțiile vizează inclusiv încheierea unui contract.

„Republica Moldova a manifestat și manifestă un interes pentru a importa gaze naturale din Ucraina. Se duc tratative pentru procurarea a aproximativ 10 până la 50 de milioane de metri cubi de gaz. Sunt niște cifre realiste”, a declarat ambasadorul.

Acesta a precizat că țara noastră a cumpărat deja două milioane de metri cubi de gaze naturale din Ucraina. Volumele suplimentare vor depinde de capacitatea părții ucrainene de a asigura livrările.

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Întrebat dacă gazele ar putea fi cumpărate la un preț mai mic decât cel de pe piața internațională, diplomatul a spus că formarea prețului este un proces complex, care depinde atât de costul de achiziție, cât și de prețul stabilit pentru consumatorii din Republica Moldova.

„Ucraina a fost tot timpul alături de Republica Moldova în cele mai grele situații, precum și Republica Moldova a fost alături de Ucraina. Eu cred că aceste contracte care se discută astăzi cu Ucraina vor fi convenabile Republicii Moldova”, a afirmat Paun Rohovei.

Ucraina va sista temporar exporturile de gaze

Ambasadorul a mai anunțat că Ucraina a deblocat o parte din exporturile de gaze naturale până la sfârșitul lunii noiembrie. În perioada 1 decembrie-28 februarie, exporturile vor fi sistate, urmând să fie reluate de la 1 martie.

Potrivit lui Rohovei, decizia a fost luată din precauție, pentru a asigura necesarul de gaze în perioada rece, în contextul riscurilor generate de situația de securitate.