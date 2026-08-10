Republica Moldova are asigurat tot necesarul de energie electrică pentru ziua de astăzi, 10 august. Energocom anunță că a procurat volumele necesare pentru acoperirea consumului, însă îndeamnă cetățenii să folosească energia electrică rațional, mai ales în intervalul 18:00–23:00, când consumul este cel mai mare.

Potrivit companiei, pentru această zi au fost achiziționați 10.502 MWh de energie electrică. Din total, 28,71% provin din surse regenerabile locale și eligibile, 65,45% din contracte bilaterale de import, 4,54% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM), iar 1,29% de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).

Situația din regiune rămâne dificilă

Deși necesarul de energie este acoperit, Energocom atrage atenția că situația din regiune rămâne dificilă, iar energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie mai scumpă, în special în orele de vârf. Compania explică faptul că Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât deficitul din regiune poate influența cantitățile de energie care pot fi procurate.

Cetățenii, îndemnați să economisească

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul 18:00–23:00, să evite risipa și, dacă este posibil, să folosească aparatele electrocasnice cu un consum ridicat în afara orelor de vârf.

Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.