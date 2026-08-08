Republica Moldova are asigurat necesarul de energie electrică pentru sâmbătă, 8 august. Totuși, pe fondul prețurilor ridicate și al situației volatile de pe piețele regionale, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze rațional electricitatea, în special în intervalul 18:00–23:00, anunță Energocom.

Potrivit companiei, pentru această zi au fost achiziționați 10.989 MWh de energie electrică, volum suficient pentru acoperirea consumului prognozat.

Cea mai mare parte a energiei, 68,50%, provine din contracte bilaterale de import. Alte 24,56% sunt asigurate din surse regenerabile locale, 5,78% au fost cumpărate de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM, iar 1,16% provin de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).

Energocom atenționează

Deși necesarul de energie este acoperit, Energocom atrage atenția că situația de pe piețele regionale rămâne volatilă, iar energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de consum maxim.

În acest context, compania recomandă consumatorilor să evite risipa de energie și, acolo unde este posibil, să amâne utilizarea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte intervale ale zilei.

Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.

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