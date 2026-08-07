Energocom anunță că a rezervat volumele necesare de energie electrică pentru consumul din Republica Moldova în ziua de vineri. În total, compania a cumpărat 13.561 MWh, din surse locale și importuri. Totodată, Energocom avertizează că energia este mai scumpă pe piețele externe, iar costurile mai mari de achiziție se pot reflecta în tarifele pentru consumatori.

„În total, pentru ziua de astăzi compania a achiziționat 13.561 MWh de energie electrică. Din acest volum, 25,93% provin din surse regenerabile locale, 69,21% – din contracte bilaterale de import, 3,90% – de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM, iar 0,96% – de la CET-uri”, se arată în comunicat.

Întreprinderea precizează că, deși volumele necesare au fost identificate, situația regională rămâne dificilă, iar energia disponibilă pe piețele externe este limitată. Din acest motiv, costurile de achiziție au crescut, în special în orele de vârf, ceea ce va duce la majorarea tarifelor pentru consumatori.

Energocom îndeamnă populația să consume rațional energia electrică, în special în intervalul 18:00–23:00, și să evite folosirea simultană a aparatelor cu un consum ridicat în această perioadă.

Deconectările au fost evitate ieri, însă situația energetică rămâne complicată

Autoritățile au redus semnificativ deficitul de energie electrică prognozat și pentru 6 august. Singurul interval cu lipsă de energie a fost între orele 16:00 și 17:00, când deficitul a ajuns la 39 MWh. Totuși, piața regională rămâne tensionată, iar energia disponibilă pentru import este limitată.

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Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.

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