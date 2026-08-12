Necesarul de energie electrică al Republicii Moldova pentru 12 august este asigurat integral. Energocom a rezervat 10.297 MWh pentru consumul de astăzi, cea mai mare parte a energiei, 69,43%, urmând să fie asigurată din contracte bilaterale de import.

Potrivit Energocom, în total au fost achiziționate 10.297 MWh de energie electrică. Cea mai mare parte, 69,43%, provine din contracte bilaterale de import.

Alte 26,08% provin din surse regenerabile locale și eligibile, 3,23% au fost cumpărate de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și BRM, iar 1,26% provin de la centralele electrice de termoficare.

Prețuri / energocom.md

Prețurile rămân ridicate

Chiar dacă necesarul pentru astăzi este acoperit, Energocom avertizează că piața regională rămâne volatilă. Energia disponibilă pe piețele externe este mai scumpă, în special în orele de vârf.

Republica Moldova depinde de importurile de energie, iar orice deficit în regiune poate afecta cantitățile disponibile și prețurile la care energia poate fi cumpărată.

Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.

Citeste si : Criza energetică din România se adâncește și pune presiune pe Republica Moldova: al doilea reactor de la Cernavodă ar putea fi oprit, iar importurile de energie ar putea crește - VIDEO