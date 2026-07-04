Republica Moldova și Ucraina avansează în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre au convenit să deschidă un nou capitol de negocieri – „Relații externe”, iar decizia urmează să fie oficializată pe 14 iulie, în cadrul Conferinței Interguvernamentale. Informația a fost publicată de Euronews, care citează diplomați europeni.

Capitolul vizează politica externă și de securitate, precum și relațiile externe ale statelor candidate cu Uniunea Europeană. Este al șaselea capitol care urmează să fie deschis în negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei. Potrivit Euronews, acordul a fost posibil după ce toate statele membre, inclusiv Ungaria, și-au dat acceptul. Budapesta s-a opus în ultimii ani avansării negocierilor cu Ucraina, invocând divergențe privind drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia. Schimbarea de guvern de la Budapesta și dialogul dintre autoritățile ungare și cele ucrainene au deblocat procesul.

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Bruxellesul a renunțat, deocamdată, la ideea deschiderii simultane a tuturor capitolelor rămase și a optat pentru o abordare graduală, astfel încât negocierile să avanseze fără noi blocaje politice.

Totodată, vineri a fost aprobată și „scrisoarea de screening”, documentul care confirmă că evaluarea legislației Republicii Moldova și a Ucrainei pentru acest capitol a fost finalizată. Următorul pas este aprobarea poziției comune a Uniunii Europene, programată pentru 13 iulie, înainte ca negocierile privind capitolul „Relații externe” să fie deschise oficial, o zi mai târziu.

Luna trecută, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile de aderare cu țara noastră, prin lansarea primului grup de capitole care vizează justiția, drepturile fundamentale și buna guvernare, considerat fundamentul întregului proces de negociere.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.