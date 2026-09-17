De Ziua Națională a Vinului, Republica Moldova își propune să stabilească un record Guinness. Participanții la sărbătoare vor forma cea mai mare imagine umană a unei vițe-de-vie din lume. Anunțul a fost făcut astăzi de Eugeniu Osmochescu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, în cadrul conferinței de presă.

Dacă intenționați să veniți la Ziua Națională a Vinului, aveți toate șansele să fiți parte și dintr-un record Guinness. Alături de alți mii de participanți, urmând o schemă deja pregătită, veți forma cea mai mare reprezentare umană a unei plante de viță-de-vie.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII: „Pe 3 octombrie, noi deja pentru a doua oară în istoria noastră vom deveni listați în Cartea Recordurilor Guinness. În Piața Marii Adunări Naționale, oamenii, noi toți, vom compune viță-de-vie. Rădăcina va fi spre Arcul de Triumf, fața va fi spre clădirea Guvernului.”

Recordul vine într-un an aniversar pentru Ziua Națională a Vinului, ajunsă la cea de-a 25-a ediție. Organizatorii se așteaptă la un număr record de vizitatori – aproximativ 200 de mii, cu zece mii mai mulți decât anul trecut. Potrivit ministrului agriculturii, sărbătoarea vinului este prezentată și ca un eveniment cu impact economic. Conform datelor prezentate de autorități, în 2025, în doar două zile, încasările generate în Chișinău de hoteluri, restaurante, supermarketuri și comerțul cu băuturi au depășit 20 de milioane de lei.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII: „Vânzările vinăriilor au crescut de 2,4 ori în perioada 3-4 octombrie. Vedem peste 20 de milioane de lei în Chișinău doar, pe o perioadă de două zile din patru activități economice.”

Pentru ediția din acest an, organizarea evenimentului va costa peste trei milioane de lei. Banii provin din Fondul Național al Viei și Vinului. În total, la eveniment vor participa 114 vinării, dintre care 49 sunt mici. Organizatorii pregătesc degustări, concerte și evenimente în restaurante și muzee și vor să transforme cele două zile ale festivalului într-o întreagă săptămână dedicată vinului moldovenesc.