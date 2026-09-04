Republica Moldova a recunoscut eșecul unei anchete privind o acuzație de viol, într-un dosar examinat în cadrul unei proceduri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este vorba despre cauza „E.B. contra Republicii Moldova”, despre care anunță Centrul Internațional „La Strada”.

Potrivit organizației, femeia a depus o plângere privind acte de viol, însă Procuratura a refuzat de două ori să înceapă urmărirea penală. Ambele decizii au fost contestate și anulate de judecătorul de instrucție. Ancheta a fost pornită abia după 15 luni de la faptele reclamate.

Ulterior, urmărirea penală a fost încetată de șapte ori. De fiecare dată, soluția a fost anulată de judecătorul de instrucție, potrivit „La Strada”.

Femeia a ajuns la CEDO cu sprijinul echipei „La Strada”, care a reprezentat-o în procedura de la Strasbourg și a asistat-o în demersurile pentru apărarea drepturilor sale.

Reclamanta a invocat obligația statului de a desfășura o anchetă aprofundată și efectivă în cazul unei acuzații de viol. După comunicarea cauzei către Guvernul Republicii Moldova, Curtea a pus în discuție dacă autoritățile naționale și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Republica Moldova va achita 8.100 de euro drept prejudiciu material și moral

La 27 august 2026, cauza a fost radiată de pe rol în urma unui acord de soluționare amiabilă. Potrivit „La Strada”, Republica Moldova a recunoscut că a eșuat în apărarea drepturilor femeii și s-a obligat să-i achite 8.100 de euro drept prejudiciu material și moral.

„La Strada” susține că acesta este primul caz privind violența sexuală în care Republica Moldova recunoaște, în cadrul unei proceduri la CEDO, eșecul unei investigații privind o acuzație de viol. Organizația subliniază că o anchetă în astfel de cazuri trebuie să fie promptă, serioasă și efectivă.