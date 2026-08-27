Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.

Programul pentru 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova

La Chișinău, programul oficial începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vin la Chișinău de Ziua Independenței

Astăzi, la Chișinău este așteptat președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi împreună cu Maia Sandu se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

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Nicușor Dan va participa la parada militară

Nicușor Dan va fi întâmpinat de Maia Sandu la ora 14:35. Cei doi vor participa, de la ora 16:45, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale.

La ora 18:00, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei.

Cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă la ora 19:25.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Parada militară în PMAN

Începând cu ora 16:30, peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere vor participa la parada militară din 27 august, organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Militari din nouă țări vor participa la paradă

La eveniment vor fi prezente și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii, precum și din alte țări partenere.

Participarea militarilor străini este parte a evenimentelor dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

Peste 100 de unități de tehnică militară

Spectatorii vor putea vedea peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian, precum și vehicule militare cu destinație specială.

O parte dintre echipamente au fost achiziționate din bugetul național al apărării, iar altele au fost oferite prin programele de asistență ale partenerilor externi.

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Paradă militară și în orașul Bălți

La ora 10:00 va începe parada militară și în orașul Bălți. Un asemenea eveniment va fi organizat pentru prima oară în capitala de nord a Republicii Moldova. La eveniment vor participa și veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova. Printre ei este și colonelul în rezervă Iurie Neghină, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Veteranilor.

În total, la parada militară din municipiul Bălți vor participa reprezentanți ai structurilor de forță, organizați în șase plutoane.

Lista artiștilor care vor urca pe scena din PMAN, de Ziua Independenței Republicii Moldova

Seara, de la ora 18:00, în Piața Marii Adunări Naționale va începe concertul dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Programul artistic va reuni interpreți, orchestre și formații cunoscute, precum și ansambluri de dans.

Artiștii care vor urca pe scena din PMAN sunt: Adriana Babin, Orchestra Fraților Advahov, Aliona Moon, DARA, Ileana, trupa de dans Raush, Orchestra TRM, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”, Natalia Barbu, Anatol Mîrzenco, Pasha Parfeni, Gheorghe Țopa, Nelly Ciobanu, Satoshi, Vali Boghean, Magnat și Feoctist, Orchestra „Fluieraș”, Lupii lui Calancea, Alternosfera și Zdob și Zdub.

Astfel, scena din PMAN va reuni artiști din mai multe generații și stiluri muzicale, de la muzică populară și tradițională până la pop și rock.