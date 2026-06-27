Republica Moldova se pregătește să înfrunte valul de căldură extremă, care a făcut prăpăd în vestul Europei. De mâine, centrul și sudul țării va fi sub cod Portocaliu de caniculă, iar temperaturile vor ajunge până la 38 de grade. De marți, situația se agravează, iar jumătate din teritoriul țării va intra sub cod roșu, cu maxime de până la 41 de grade, iar jumătate va fi sub cod portocaliu. Din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, autoritățile impun restricții pentru camioanele de mare tonaj și îi îndeamnă pe oameni să evite expunerea la soare în orele de vârf.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Duminică și luni, în nordul și centrul țării va fi cod Galben de caniculă, cu temperaturi între 33 și 35 de grade. În sud va fi și mai cald. Aici intră în vigoare codul Portocaliu, iar maximele vor ajunge la 38 de grade. De marți, căldura se intensifică. Sudul țării trece sub cod Roșu, iar termometrele pot indica până la 41 de grade Celsius. Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, deoarece temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade.”

Din cauza temperaturilor extreme, Administrația Națională a Drumurilor restricționează circulația camioanelor cu masa mai mare de 12 tone pe drumurile naționale. Măsura este valabilă în zilele cu cod Portocaliu și Roșu de caniculă, între orele 10:00 și 20:00. Sunt exceptate transportul de persoane, produsele perisabile, echipamentele medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii și distribuția carburanților. Restricțiile au scopul de a proteja carosabilul de deteriorările provocate de temperaturile foarte ridicate.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „În zilele de caniculă, specialiştii recomandă oamenilor să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic în aer liber şi să acorde o atenţie mai sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. În caz de urgenţă, oamenii sunt îndemnaţi să sune la Serviciul 112.”

RECOMANDĂRI PE TIMP DE CANICULĂ

-Evitați expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00.

-Consumați suficiente lichide și hidratați-vă pe parcursul zilei.

-Limitați efortul fizic în aer liber.

-Protejați copiii, vârstnicii și bolnavii cronici.

Totodată, autoritățile anunță că vor fi instalate corturi anticaniculă în zonele cu risc, unde populația va putea primi apă și asistență medicală. Valul de căldură care va afecta Republica Moldova vine din vestul Europei, acolo unde s-au înregistrat deja temperaturi neobișnuit de ridicate. Mai multe țări precum Spania, Franța, Belgia, Germania, dar și Marea Britanie sunt sub cod rosu de canicula. Potrivit unui studiu citat de Bloomberg, în mai multe state temperaturile au fost cu până la 12 grade peste valorile normale pentru această perioadă. Cercetătorii spun că schimbările climatice sunt principala cauză a acestui fenomen și că, în urmă cu 50 de ani, un astfel de val de căldură în luna iunie ar fi fost aproape imposibil.