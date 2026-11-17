Stocurile de gaze naturale necesare pentru perioada rece 2026–2027 au fost asigurate integral, atât de furnizorii de pe piața cu amănuntul, cât și de entitatea responsabilă de aprovizionarea regiunii transnistrene. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, obligațiile de stocare au fost îndeplinite în proporție de 100%.

Potrivit ANRE, pentru furnizorii de pe piața cu amănuntul a fost stabilită o cantitate de 140,3 milioane de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 1,48 milioane MWh. Această obligație a fost îndeplinită de 10 furnizori care activează atât pe piața reglementată, cât și pe cea liberă.

Alte 135,9 milioane de metri cubi de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 1,43 milioane MWh, au fost prevăzute pentru asigurarea aprovizionării regiunii transnistrene. Și această obligație a fost realizată integral.

Unde sunt depozitate gazele naturale

Gazele naturale sunt depozitate în instalații de stocare din state membre ale Uniunii Europene și din țări parte a Comunității Energetice. Furnizorii dețin aceste stocuri direct sau prin intermediul unor entități delegate.

Conform legislației, furnizorii de gaze naturale sunt obligați să constituie rezerve care să reprezinte cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali, calculat pentru ultimii cinci ani calendaristici.

Asigurarea integrală a stocurilor este o măsură menită să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze naturale și să pregătească sectorul energetic pentru sezonul rece 2026–2027.