Republica Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea pentru protejarea fluviului Nistru, după riscurile de poluare și scăderea nivelului apei în perioadele de secetă. Cele două țări vor îmbunătăți mecanismele de monitorizare și intervenție în situații de criză și vor actualiza regulile de exploatare a lacurilor de acumulare din bazinul fluviului.

Subiectul a fost discutat în cadrul celei de-a VII-a ședințe anuale a Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, desfășurată pe parcursul a două zile.

La reuniune a participat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, alături de reprezentanții instituțiilor responsabile de gestionarea resurselor de apă și protecția mediului din ambele țări. Ședința a fost coprezidată de secretara de stat Victoria Gratii și viceministra economiei și mediului din Ucraina, Iryna Ovcharenko.

Experiența crizelor recente, analizată de cele două țări

În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat experiența acestui an și au examinat cum pot fi îmbunătățite mecanismele de prevenire a situațiilor de criză și de coordonare a intervențiilor.

„De sănătatea Nistrului depind comunitățile din ambele țări. Îmi doresc ca discuțiile din aceste două zile să ne ajute să convenim cum intervenim împreună și cum ne pregătim mai bine pentru eventualele situații de criză”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Totodată, au fost prezentate rezultatele activității grupurilor de lucru ale Comisiei și prioritățile pentru perioada următoare. Printre acestea se numără îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a apelor, elaborarea unui raport comun privind starea Nistrului, prevenirea inundațiilor și protejarea biodiversității.

Reguli noi pentru exploatarea lacurilor de acumulare

Unul dintre subiectele importante ale reuniunii a vizat constituirea unui grup de lucru pentru aspectele hidrotehnice. Acesta urmează să contribuie la actualizarea în comun a regulilor de exploatare a lacurilor de acumulare din bazinul Nistrului.

Mai exact, vor fi elaborate și actualizate protocoale de exploatare pentru perioadele în care nivelul apei este extrem de scăzut, dar și pentru perioadele cu viituri.

Grupul de lucru va evalua, de asemenea, siguranța barajelor, a digurilor de protecție împotriva inundațiilor și a construcțiilor de captare a apei. Un alt obiectiv este asigurarea schimbului operativ de date tehnice privind debitele deversate și starea construcțiilor hidrotehnice transfrontaliere.

Cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina este importantă pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă și prevenirea riscurilor de mediu, în condițiile în care Nistrul reprezintă o sursă strategică de apă pentru comunitățile din ambele state.