Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026. Ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel că ora 04:00 va deveni 03:00. Oamenii vor putea dormi cu o oră mai mult, însă schimbarea va face ca serile să se întunece mai devreme.

Ce trebuie să știe oamenii

Telefoanele mobile, calculatoarele și alte dispozitive conectate la internet își actualizează, de regulă, ora automat. Ceasurile mecanice și dispozitivele care nu sunt conectate la internet trebuie reglate manual.

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat atenționează agenții economici că ora echipamentelor de casă și de control trebuie ajustată la ora de iarnă până la 20 noiembrie 2026.

Cum ne va afecta schimbarea

Deși vom avea o oră în plus pentru somn, trecerea la ora de iarnă poate perturba temporar ritmul circadian, mecanismul biologic care reglează ciclul somn-veghe. Unele persoane pot resimți oboseală, iritabilitate, dificultăți de concentrare sau probleme cu somnul în primele zile după schimbare.

Pentru o adaptare mai ușoară, specialiștii recomandă păstrarea unui program regulat de somn, expunerea la lumina naturală în timpul zilei și ajustarea treptată a orei de culcare, dacă schimbarea afectează odihna.

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Schimbarea sezonieră a orei urmărește folosirea mai eficientă a luminii naturale. În Republica Moldova, ora de vară începe în ultima duminică din martie, când ceasurile sunt date înainte cu o oră, iar ora standard este restabilită în ultima duminică din octombrie.

În februarie 2026, Guvernul a aprobat noi reguli privind calcularea timpului oficial, aliniate standardelor europene. Acestea prevăd utilizarea orei standard UTC+2 și aplicarea sezonieră a orei de vară, conform calendarului european.

Deși renunțarea la schimbarea sezonieră a orei a fost discutată la nivelul Uniunii Europene, statele membre nu au ajuns la un acord comun. Prin urmare, în 2026, schimbarea orei rămâne în vigoare.