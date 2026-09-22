Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta astăzi cu un deficit de energie electrică în regim comercial, timp de patru ore. Potrivit autorităților, problema este cauzată de faptul că energia disponibilă prin interconexiunile cu Ucraina și România nu este suficientă pentru a acoperi integral necesarul comercial în anumite intervale.

Cele mai mari volume neacoperite sunt prognozate în această seară. Astfel, deficitul va fi de:

4 MWh, între 17:00 și 18:00;

59 MWh, între 18:00 și 19:00;

111 MWh, între 19:00 și 20:00;

55 MWh, între 20:00 și 21:00.

În total, pentru intervalul 17:00–21:00, deficitul prognozat este de 229 MWh.

Autoritățile precizează că pentru celelalte ore ale zilei a fost rezervată capacitatea necesară pentru acoperirea consumului de energie electrică.

Apel către consumatori în orele de vârf

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul de vârf 18:00–23:00.

Autoritățile recomandă amânarea, acolo unde este posibil, a utilizării aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat și evitarea risipei de energie.

Deficitul este unul comercial, apărut din cauza capacității insuficiente alocate pe interconexiunile Ucraina–Republica Moldova și România–Republica Moldova pentru anumite ore.