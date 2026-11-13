Republica Moldova va beneficia în continuare de sprijinul Cehiei pentru modernizarea sistemului de asistență socială. Un amendament la acordul de cooperare privind implementarea reformei RESTART a fost semnat la Praga de reprezentanții celor două state.

Documentul a fost semnat de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și ministrul ceh al Muncii și Afacerilor Sociale, Aleš Juchelka. Acordul prevede continuarea cooperării bilaterale și susținerea eforturilor de consolidare a serviciilor sociale din Republica Moldova.

Colaborarea se va concentra pe cinci direcții prioritare. Printre acestea se numără instruirea specialiștilor în managementul de caz, dotarea sistemului de asistență socială cu echipamente IT și promovarea profesiei de asistent social. De asemenea, vor fi preluate bune practici privind Garanția Europeană pentru Copii și inițiativa ESSI, iar specialiștii vor beneficia de instruire pentru evaluarea și cartografierea nevoilor sociale ale populației.

Delegația moldovenească a studiat sistemul social ceh

Semnarea amendamentului a avut loc în timpul unei vizite de studiu efectuate în Cehia de o delegație a Republicii Moldova, condusă de Natalia Plugaru, în perioada 9–13 noiembrie.

Oficialii moldoveni au vizitat instituții publice, centre sociale și organizații neguvernamentale pentru a se familiariza cu modul în care Cehia organizează, finanțează și monitorizează serviciile sociale.

Printre instituțiile vizitate s-au numărat Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale al Cehiei, Universitatea Carolină din Praga, Centrul Social al Regiunii Vysočina și organizația Charita Vlašim. Delegația a analizat inclusiv serviciile de îngrijire la domiciliu, centrele de zi pentru persoanele cu dizabilități și vârstnici, precum și serviciile de tip hospice.

Programul a inclus și discuții cu membri ai Comisiei pentru Politici Sociale din Camera Deputaților a Parlamentului ceh, despre sprijinul acordat îngrijitorilor informali, veteranilor, persoanelor în etate și celor care au nevoie de reintegrare după detenție.

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, experiența acumulată în urma vizitei urmează să contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale în comunitățile din Republica Moldova și la îmbunătățirea sprijinului acordat persoanelor și familiilor aflate în dificultate.