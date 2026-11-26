Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 33 de milioane de euro din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru modernizarea a 25 de instituții de învățământ profesional tehnic. Parlamentul a ratificat astăzi acordul de împrumut.

Potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, proiectul are un buget total de 80 de milioane de euro. Pe lângă împrumutul CEB, statul va contribui cu 40 de milioane de euro, iar alte 7 milioane de euro vor fi oferite sub formă de grant prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate.

Lucrările vor viza modernizarea infrastructurii educaționale din 15 instituții de învățământ profesional tehnic, unde învață aproximativ 14.500 de elevi. Vor fi renovate 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, care vor fi dotate cu echipamente pentru instruire practică.

23 de cămine studențești vor fi reabilitate

Totodată, vor fi reabilitate 23 de cămine studențești, cu o capacitate totală de aproximativ 5.500 de locuri. Dintre acestea, 13 cămine fac parte din prima componentă a proiectului, iar alte 10 vor fi renovate în cadrul celei de-a doua componente.

Împrumutul va fi acordat în cel puțin două tranșe, în funcție de cheltuielile eligibile și de necesarul de finanțare. Prima tranșă nu va depăși 20% din valoarea totală a împrumutului.

Acordul este valabil până la sfârșitul anului 2032.