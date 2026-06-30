Republica Moldova va primi un grant de 1,7 milioane de dolari de la Banca Mondială pentru a pregăti construcția unei noi centrale moderne de energie pentru Termoelectrica din Chișinău. Noua centrală va ajuta la producerea mai eficientă a energiei și la asigurarea unei furnizări mai sigure de căldură și electricitate pentru oraș. Toate lucrările de pregătire ar urma să fie gata până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit Ministerului Energiei, finanțarea este destinată exclusiv etapei de pregătire a investiției, nu construcției propriu-zise. Noua centrală va produce simultan energie electrică și termică, folosind mai eficient combustibilul decât tehnologiile actuale.

Banii vor fi folosiți pentru elaborarea documentației tehnice, studiilor de fezabilitate, evaluărilor de mediu și sociale, precum și altor analize necesare pentru implementarea proiectului.

Beneficii pentru sistemul energetic

Autoritățile afirmă că investiția va duce la reducerea consumului de combustibil, scăderea costurilor de producere a energiei și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Totodată, proiectul va contribui la modernizarea infrastructurii energetice din Chișinău și la o integrare mai bună a surselor regenerabile.

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