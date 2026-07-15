Șoferii din capitală sunt atenționați că, în perioada 16–20 iulie, circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe străzi din centrul Chișinăului. Măsura a fost luată în contextul desfășurării unui eveniment cultural-artistic.

Potrivit Poliției Naționale, cele mai importante modificări ale traficului vizează strada Columna, unde, în intervalul 16–20 iulie, între orele 10:00 și 05:00, va fi suspendată circulația pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Aleksandr Pușkin.

De asemenea, în perioada 17–19 iulie, între orele 16:00 și 23:00, vor fi instituite restricții pe strada Alexandru cel Bun, pe segmentul dintre străzile Aleksandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Totodată, va fi sistată circulația transportului pe bd. Grigore Vieru, în perimetrul strada Ierusalim – ASEM – Banca Națională – strada Constantin Tănase – strada Aleksandr Pușkin, cu excepția transportului public.

Poliția recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților de circulație și să își planifice din timp traseele alternative, pentru a evita formarea ambuteiajelor.