Primăria Municipiului Chișinău anunță suspendări parțiale ale traficului rutier pe mai multe străzi din capitală, în contextul lucrărilor de reparație, organizării unui eveniment public și implementării unor proiecte de modernizare urbană.

În perioada 3 iulie 2026, ora 22:00 – 6 iulie 2026, ora 05:00, va fi suspendat parțial traficul rutier la intersecția străzii Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni cu strada București.

Măsura a fost dispusă în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a unei guri de acces de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 29, la solicitarea companiei „Termoelectrica” S.A.

Transport public deviat: rutele de troleibuz modificate temporar

Pe durata intervențiilor, circulația transportului public va fi reorganizată.

Ruta nr. 3 – tur pe traseul obișnuit; retur deviat pe str. A. Pușkin – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – Piața Dimitrie Cantemir – str. Ion Creangă

Ruta nr. 4 – modificări pe ambele sensuri, cu manevră de întoarcere în zona Pieței Unirii Principatelor

Ruta nr. 29 – retur deviat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Mihai Viteazu

Restricții și pe strada Miron Costin pentru târg de producători

O nouă suspendare parțială a traficului este anunțată pe strada Miron Costin (partea impară), pe tronsonul dintre bd. Moscova și str. Nicolae Dimo.

Perioada restricțiilor: 10 iulie 2026, ora 20:00 – 12 iulie 2026, ora 20:00.

Măsura este luată în contextul organizării unui târg al producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani.

Lucrări de modernizare pe strada Veronica Micle

De asemenea, traficul rutier este suspendat parțial pe strada Veronica Micle, pe tronsonul dintre str. A. Pușkin și str. V. Pârcălab.

Lucrările fac parte dintr-un proiect de reabilitare urbană și prevăd:

reabilitarea trotuarelor

extinderea spațiilor verzi

instalarea mobilierului urban

crearea unui spațiu public modern și sigur pentru pietoni

Intervențiile vor fi realizate pe etape pentru a reduce impactul asupra circulației și disconfortul locuitorilor.

Autoritățile municipale îndeamnă conducătorii auto să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte regulile rutiere pe durata restricțiilor.