Restricții temporare de circulație vor fi instituite în Chișinău începând din această seară, 26 august, în contextul evenimentelor dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Potrivit Poliției Naționale, măsurile vor fi valabile până pe 28 august, ora 23:00.

Restricțiile vor viza mai multe artere și spații publice din capitală, inclusiv Piața Marii Adunări Naționale, unde vor avea loc principalele evenimente.

Circulația va fi restricționată pe străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, Alexandr Pușkin, București, Ismail, Ciuflea și Mihai Viteazul, precum și pe bulevardele Ștefan cel Mare și Sfânt și Dacia. Restricții vor fi instituite și în zona Complexului Memorial „Eternitate”.

Pentru asigurarea conexiunii dintre sectoarele capitalei, traficul va fi redirecționat prin sectorul Buiucani, pe strada Henri Coandă și prin sensul giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă și Calea Ieșilor. În sectorul centru, circulația va fi redirecționată pe bulevardul Dimitrie Cantemir, strada Albișoara și bulevardul Iuri Gagarin.

Recomandările poliției

Oamenii sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor și regulile de siguranță, să nu utilizeze drone în perimetrul evenimentelor, să supravegheze permanent copiii și să nu aibă asupra lor arme sau alte obiecte periculoase.

Poliția recomandă șoferilor să țină cont de restricțiile instituite și să aleagă din timp rute alternative.