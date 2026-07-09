Traficul rutier va fi restricționat parțial pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, până la data de 25 august. Măsura a fost instituită în legătură cu lucrările de reparație care se desfășoară în zonă.

Potrivit poliției, restricțiile au fost instituite în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău.

În acest context, autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările, să opteze, dacă este posibil, pentru rute alternative.

De asemenea, să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zona afectată, pentru a evita blocajele în trafic și a asigura desfășurarea în siguranță a circulației.