Șoferii care vor circula prin zona șoselei Hîncești sunt atenționați despre instituirea unor restricții temporare de trafic. Măsura este luată în contextul desfășurării unui eveniment sportiv organizat de Asociația Obștească Clubul Sportiv „Jeep Travel”.

Poliția anunță că, în perioada 10–12 iulie, circulația rutieră va fi restricționată pe un sector al șoselei Hîncești din municipiul Chișinău, pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a unui eveniment sportiv.

Potrivit oamenilor legii, traficul va fi sistat temporar în intervalul 20:00–00:00, pe tronsonul de drum cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona în perioada menționată și să aleagă rute alternative pentru a preveni blocajele și întârzierile în trafic.

La fața locului vor fi prezenți polițiști care vor monitoriza situația, vor dirija circulația și vor asigura ordinea publică pe durata desfășurării evenimentului.