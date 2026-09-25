Șoferii care circulă prin centrul capitalei trebuie să țină cont de noi restricții de circulație. Duminică, 27 septembrie, traficul rutier va fi suspendat temporar pe un tronson al străzii Albișoara, în legătură cu desfășurarea unei competiții sportive.

Potrivit Poliției, restricțiile vor fi instituite între orele 10:00 și 13:00, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul, de la pod, și strada Petru Rareș.

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției organizate de A.O. Federația de Ciclism din Republica Moldova.

Poliția recomandă conducătorilor auto să evite zona în intervalul menționat și să își planifice din timp traseele, alegând rute alternative.