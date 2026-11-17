Traficul rutier va fi suspendat parțial, pe timp de noapte, pe strada Sarmizegetusa din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Grădina Botanică și Burebista. Restricțiile vor fi aplicate în următoarele două nopți, în legătură cu lucrările de frezare a asfaltului.

Potrivit Primăriei Chișinău, circulația va fi suspendată pe benzi, în două intervale:

În noaptea de 17 spre 18 noiembrie, între orele 21:00 și 06:00;

În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, între orele 21:00 și 06:00.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de frezare a îmbrăcămintei asfaltice existente pe strada Sarmizegetusa.

În acest context, serviciile municipale recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, tronsonul respectiv, să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste prudență și răbdare în trafic.