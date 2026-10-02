Resturile dronei care a explodat în apropierea traseului Brănești-Ivancea au rămas la locul prăbușirii, fără ca zona să fie securizată. O spun reprezentanții Parcului Național Orhei, care afirmă că, ieri, la aproape 15 ore de la explozie, bucăți din dronă încă se aflau în fâșia forestieră. Asta în condițiile în care Poliția le recomandă oamenilor să nu atingă și să nu mute astfel de obiecte, din cauza riscurilor pe care le pot prezenta. Inclusiv echipa noastră de filmare a surprins trecători care atingeau resturile.

„- Știți că nu se poate de atins? Politia spune...

-Care poliție? Au fost ieri!”

Sunt imaginile filmate de echipa noastră, care a ajuns la locul exploziei în jurul orei 10 dimineață, la circa 10 ore distanță de la momentul deflagrației. Deși la fața locului nu mai erau experți de la poliție, peste tot am văzut bucăți rămase din aparatul de zbor. Și reprezentanții Parcului Național Orhei, din care face parte și zona distrusă de explozie, au remarcat că perimetrul nu a fost securizat. Potrivit unui comunicat de presă, la amiază resturile dronei încă erau în fâșia forestieră.

Ilian CAȘU, RESPONSABIL DE COMUNICARE, PARCUL NAȚIONAL ORHEI: „Ceea ce noi am semnalat astăzi este că locul deflagrației trebuia să fie sigilat și toate fragmentele colectate de organele abilitate ale statului Republica Moldova, pentru că, în opinia noastră, asta prezintă un pericol la securitatea cetățenilor.”

Cașu susține că a fost telefonat câteva ore mai târziu de un inspector de sector care i-ar fi spus că fragmentele nu mai erau. Am încercat să obținem o reacție de la poliție, însă deocamdată nu am primit răspuns la telefon. Drona a explodat noaptea trecută în apropierea traseului Ivancea-Brănești, din raionul Orhei. Aparatul de zbor a lovit copacii și s-a prăbușit la aproximativ zece metri de carosabil. Impactul a fost captat pe mai multe camere de supraveghere. Nimeni nu a fost rănit. Experții au stabilit, preliminar, că aparatul de zbor prezintă elemente specifice tipului „Gerani”, cu motor turboreactiv.