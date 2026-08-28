O schemă prin care ar fi fost spălate aproximativ 60 de milioane de lei, obținuți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, a fost destructurată la Chișinău. În cadrul dosarului au fost descinse peste 20 de percheziții.

Potrivit PCCOCS, membrii grupării ar fi încercat să ascundă originea banilor prin transferuri, conversii și investiții făcute prin intermediul altor persoane și firme.

O parte din bani ar fi fost investiți în construcții

Procurorii verifică și dacă o parte din bani a fost investită în construcția unor blocuri de locuințe.

Au fost ridicate mașini de lux și bani cash

În timpul perchezițiilor au fost găsiți 80 de mii de dolari și 20 de mii de euro. Au mai fost ridicate un Porsche Cayenne și un Mercedes-Benz, dar și telefoane, documente și contracte de leasing.

Ancheta continuă pentru a stabili cine mai este implicat și ce rol ar fi avut fiecare persoană în schema investigată.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.