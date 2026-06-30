O grupare criminală specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de polițiștii de frontieră, în cadrul unei operațiuni coordonate de Procuratura Ungheni. Patru cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, fiind suspectați că organizau transportarea ilegală a migranților către statele Uniunii Europene.

Potrivit poliției de frontieră, în apropierea localității Buzduganii de Jos, raionul Ungheni, o patrulă a depistat un grup de persoane care se deplasa prin fâșia de protecție a frontierei de stat, în direcția râului Prut.

7 cetățeni din Bangladesh

Polițiștii au stabilit că este vorba despre șapte cetățeni ai Bangladeshului, cu vârste cuprinse între 22 și 38 de ani, care urmau să fie trecuți ilegal peste frontiera moldo-română.

1000 euro pentru „serviciile oferite”

În timpul audierilor, aceștia au declarat că intenționau să ajungă în state ale Uniunii Europene și că urmau să plătească câte 1.000 de euro fiecare pentru serviciile oferite de organizatorii rețelei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală au reținuți patru cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 19 și 31 de ani.

Ce rol aveau suspecții

Suspecții aveau roluri bine stabilite în cadrul grupării. Aceștia ar fi identificat migranții, i-ar fi transportat până în apropierea râului Prut și ar fi organizat trecerea clandestină a frontierei cu ajutorul unei bărci gonflabile.

Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Trei dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv, iar unul în arest la domiciliu.

Investigațiile pe caz continuă.