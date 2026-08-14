O rețea moldo-română de contrabandă cu țigări a fost destructurată în România. Anchetatorii spun că gruparea ar fi introdus ilegal din Republica Moldova și Ucraina peste șase milioane de țigarete, inclusiv pe cale ferată. Zeci de percheziții au fost făcute în București și mai multe județe.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în noiembrie 2025 de opt cetățeni români și moldoveni, iar ulterior alte 23 de persoane s-ar fi alăturat activităților ilegale. Astfel, rețeaua ar fi ajuns să numere cel puțin 31 de suspecți.

Membrii grupării ar fi avut roluri bine stabilite: identificau furnizorii din Republica Moldova și Ucraina, găseau spații pentru transbordarea și depozitarea țigărilor și asigurau transportul și distribuirea acestora către intermediari. O parte dintre țigarete ar fi fost introduse în România pe cale ferată.Pentru documentarea activității grupării, procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat zeci de percheziții în București și în mai multe județe. Suspecții urmează să fie audiați, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregului circuit al țigaretelor și a tuturor persoanelor implicate.

Anchetatorii estimează că, în total, ar fi fost introduse, depozitate și comercializate ilegal aproximativ șase milioane de țigarete. Marfa era vândută fără achitarea taxelor și accizelor datorate statului român, iar prejudiciul urmează să fie stabilit.