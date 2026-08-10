Nemulțumire la Glodeni, după ce Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Glodeni” a solicitat la ANRE majorarea cu 45% a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Locuitorii, în special pensionarii, spun că veniturile mici nu le permit să facă față unor asemenea costuri și califică majorarea drept exagerată. Dacă va fi aprobat, noul tarif ar putea ajunge printre cele mai mari din Europa, punând o presiune și mai mare pe bugetele familiilor.

Locuitorii din Glodeni sunt revoltați de tarifele solicitate pentru apă și canalizare și spun că o eventuală majorare ar fi greu de suportat, în special pentru pensionarii care trăiesc din venituri de puțin peste două mii de lei.

„E mai ceva decât în Dubai. A înnebunit lumea.”

„Eu sunt pensionară, am pensia de 2300 de lei. Cum pot eu să achit astfel de tarif pentru apă. Mereu le spun nepoților să închidă apa, eu nu sunt în stare, noi nu suntem cei mai bogați.”

„Iată eu luna trecută pe doi metri cubi de apă achitat 262 de lei, un apartament cu două camere. Cum vă gândiți din pensia mea de 2200, cât se poate de plătit pentru apă?!”

Unii localnici califică situația drept absurdă și spun că facturile pentru serviciile comunale consumă deja o mare parte din veniturile lor. Oamenii se tem că, odată cu venirea sezonului rece, cheltuielile mai mari le vor pune și mai mult la încercare bugetele.

„Curând începe și energia termică când iarăși se va mări plata, nouă nu ne rămâne nimic, nici măcar de mâncare, ce rămâne, apă și pâine. Noi de când luptăm pentru apă, la noi este cea mai scumpă apă, la Chișinău apa s-a scumpit cu 2 lei, dar la noi cu 45 de procente, aceasta este ireal.”

„Foarte rău, lumea e săracă, e plecată peste hotare, ne mai pune și asta deasupra, e vai de capul nostru.”

Solicitarea întreprinderii „Servicii Comunale Glodeni”, care prevede o majorare cu de aproape 62 de lei pentru apă și de peste 48 de lei pentru canalizare urmează să fie examinată de ANRE.

Stela ONUȚU, PRIMARUL ORAȘULUI GLODENI: „Nu a fost luată nicio decizie, urmează verificarea de către ANRE a tuturor sumelor indicate care și mie personal mi se par exagerate în fișa de fundamentare, dar organele competente o să se expună referitor la cheltuielile suportate, întreținerea, cheltuieli de personal, salariu, toate cheltuielile care intră în formarea tarifului de apă.”

Reprezentanții întreprinderii justifică solicitarea prin creșterea cheltuielilor pentru furnizarea serviciilor în 2026.