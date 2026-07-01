1.870 de absolvenți ai colegiilor și centrelor de excelență din Republica Moldova care au susținut examenul de calificare în baza testelor unice își pot afla astăzi, rezultatele preliminare. Candidații pot depune contestații tot astăzi, în intervalul orelor 09:00-18:00.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, rezultatele au fost afișate în cele 17 centre externe de examen din țară, iar notele pot fi consultate și online, pe platforma www.bac.gov.md.

Tinerii au fost evaluați la opt programe de formare profesională, inclusiv Contabilitate, Turism, Jurisprudență – calificarea Grefier și Învățământ primar. Ratele de promovare variază între aproximativ 60% și peste 93%, în funcție de specialitate.

Rezultatele contestațiilor

Contestațiile vor fi examinate în perioada 2–6 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie.

Evaluare centralizată și transparență la nivel național

Examenul de calificare în baza testelor unice este organizat într-un sistem centralizat, care asigură evaluarea obiectivă și transparentă.

Probele se desfășoară în centre externe cu monitorizate video, iar lucrările sunt verificate la Centrul Republican de Evaluare din Chișinău de comisii specializate.