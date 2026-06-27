În contextul temperaturilor ridicate, mulți dintre cetățeni aleg să-și petreacă timpul liber la scăldat. Astfel, IGSU vine cu recomandări și avertizări pentru a preveni tragedii și înecuri. Salvatorii atenționează despre săriturile în apă în locuri necunoscute, scăldatul după consumul băuturilor alcoolice, dar și nesupravegherea copiilor.

Pentru a evita tragediile, salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamari, să respecte indicatoarele de avertizare și să evite intrarea în apă în zone necunoscute sau periculoase.

Totodată, salvatorii avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos: „Alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrare în apă”, menționează angajații IGSU.

De asemenea, specialiștii recomandă cetățenilor să nu intre brusc în apă după expunerea îndelungată la soare, să evite săriturile în apă din locuri necunoscute, să nu utilizeze saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri, deoarece acestea pot fi purtate de curenți, dar și să nu înoate pe distanțe mari și să nu se aventureze în apă pe timp de noapte.

Ce ține de copii, aceștia trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului: „Niciun copil nu trebuie lăsat singur în apropierea bazinelor acvatice”.

În cazul în care se observă o persoană aflată în pericol de înec, cetățenii sunt rugați să solicite imediat ajutor la Serviciul 112.

Tragedii în timpul scăldatului

În ultimele zile, trei copii de 10, 13 și 17 ani și-au pierdut viața în urma unor incidente produse în iazurile din Republica Moldova. Tragediile au avut loc pe 25 și 26 iunie, în raioanele Drochia și Nisporeni și Soroca.

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Totodată, la începutul lunii, o fată de 12 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în timpul scăldatului. Deși medicii au încercat să o resusciteze, viața copilei nu a mai putut fi salvată.

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Număr alarmant de persoane înecate în 2026

De la începutul anului 2026, 25 de persoane au decedat în bazinele acvatice din Republica Moldova, dintre care trei au fost copii.