Republica Moldova lansează prima campanie națională de pregătire a populației pentru situații de criză. În perioada 19-21 noiembrie, autoritățile vor prezenta programul „Moldova Pregătită”, prin care își propun să-i învețe pe oameni cum să reacționeze în cazul unor situații neprevăzute, ce rezerve ar trebui să aibă în gospodărie și cum să-și protejeze familiile. Printre noutăți se numără un ghid de reziliență, un model de rucsac de urgență și o nouă funcționalitate de alertare în aplicația EVO.

Campania va debuta pe 19 noiembrie, la Chișinău, cu organizarea Congresului Național de Reziliență, la care vor participa reprezentanți ai autorităților centrale și locale, parteneri internaționali, mediul de afaceri, societatea civilă și comunitatea academică.

În cadrul evenimentului va fi prezentat un Ghid de reziliență pentru familii, comunități și cetățeni. Acesta va conține recomandări despre pregătirea gospodăriei, constituirea rezervelor de bază, comunicarea între membrii familiei și măsurile de siguranță care trebuie respectate în diferite situații de criză.

Ghidul va include recomandări adaptate familiilor cu copii, proprietarilor de animale, persoanelor în etate și celor cu dizabilități. La elaborarea acestuia au contribuit peste 500 de reprezentanți ai autorităților locale, societății civile, mass-mediei și mediului de afaceri.

Totodată, autoritățile vor prezenta un model de rucsac de urgență, cu produse pe care fiecare familie le poate pregăti treptat, în funcție de necesități și de posibilitățile financiare.

Unul dintre obiectivele programului este ca gospodăriile să fie pregătite să se descurce autonom timp de 72 de ore, în cazul unei crize. Potrivit autorităților, acest lucru ar permite serviciilor de intervenție să acorde prioritate persoanelor aflate în pericol imediat.

Alerte despre situații de criză, direct în aplicația EVO

O altă noutate vizează introducerea modulului „Alerte” în aplicația EVO. Prin intermediul acestuia, cetățenii vor putea primi informații și notificări relevante în situații de criză.

Autoritățile precizează că noua funcționalitate va completa canalele existente de comunicare, iar site-urile și paginile oficiale de pe rețelele sociale vor rămâne principalele surse de informare.

Modulul EVO nu trebuie confundat cu sistemul național MD-Alert, a cărui lansare este planificată pentru 2027. Acesta din urmă va utiliza tehnologia Cell Broadcast, care permite transmiterea mesajelor de avertizare direct pe telefoanele mobile aflate într-o anumită zonă, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să instaleze o aplicație.

Simulări de crize, inclusiv scenarii cu drone

În cadrul Congresului vor fi organizate și exerciții practice, în care participanții vor urmări scenarii de criză din domeniul sănătății publice și situații care implică drone. Acestea vor demonstra cum circulă informațiile între instituții, cum sunt coordonate deciziile și ce structuri sunt implicate în intervenție.

De asemenea, va fi prezentată Platforma pentru Reziliență Comunitară, prin intermediul căreia organizațiile interesate vor putea să-și manifeste disponibilitatea de a participa la inițiativă.

Programul va include și discuții despre rolul administrației publice locale, al mediului de afaceri, al presei și al societății civile în gestionarea situațiilor de criză. Un alt exercițiu va simula răspunsul autorităților în cazul unui aflux de refugiați.

Campania ajunge și la Edineț și Ștefan-Vodă

După evenimentul de la Chișinău, campania va continua pe 20 noiembrie la Edineț și pe 21 noiembrie la Ștefan-Vodă. Activitățile vor reuni reprezentanți ai autorităților locale, serviciilor de intervenție, instituțiilor de învățământ și societății civile.

Accentul va fi pus pe pregătirea gospodăriilor pentru primele 72 de ore ale unei crize, consolidarea capacităților de gestionare a situațiilor excepționale la nivel local și identificarea măsurilor de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

Autoritățile subliniază că programul nu este lansat ca răspuns la o amenințare concretă și nu presupune întreruperi planificate ale serviciilor publice. Statul rămâne responsabil de protecția populației și de intervenția în situații de criză, iar pregătirea cetățenilor vine în completarea acestor măsuri.

Programul „Moldova Pregătită” este aliniat recomandărilor Uniunii Europene privind pregătirea pentru situații de criză și urmărește transformarea pregătirii individuale și comunitare într-o practică permanentă.